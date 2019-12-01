Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 20:26:07
Celaya, Guanajuato, a 22 de septiembre del 2025. - Un presunto hecho de tránsito fue lo que derivó en una persecución y dejó como saldo a una persona sin vida y dos lesionados, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional.

De acuerdo con información preliminar, el suceso ocurrió sobre el bulevar Adolfo López Mateos esquina Ignacio Allende y posteriormente se dio la persecución en contra de hombres armados que iban a bordo de una camioneta. 

A la altura del portal Corregidora, afuera de negocios, se dio el intercambio, presuntamente el intercambio de disparos, y comenzó otra persecución. 

En la calle Álvaro Obregón y 5 de mayo se logró la detención de los presuntos responsables que iban a bordo de la camioneta en color blanco tipo Blazer. 

En el sitio, un civil armado perdió la vida y otro más resultó lesionado en calidad de detenido, así como también presuntamente un elemento. 

Existe una segunda versión en que en el punto referido sobre la calle Ignacio Allende y bulevar fue un ataque en contra de elementos y se dio la persecución; sin embargo, la información oficial será confirmada por las autoridades. 

En la zona, elementos de la gente de investigación criminal y peritos llevan a cabo el procedimiento correspondiente, resguardado por los tres órdenes de gobierno, quienes están implementando un fuerte operativo por las zonas aledañas por vía terrestre y aérea con drones en la zona. 

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita un comunicado oficial de lo ocurrido.

