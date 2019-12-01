Identifican a motociclistas muertos en accidente de la Morelia-Pátzcuaro

Identifican a motociclistas muertos en accidente de la Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:00:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - Como Jaime V., de 24 años, y Jorge Enrique L., de 29 años, fueron identificados los dos motociclistas que perdieron la vida en un accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, al filo de las 03:30 horas de este lunes se registró un accidente vehicular.

En el lugar perdieron la vida dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, los cuales a la postre fueron identificados como Jaime V., de 24 años, y Jorge Enrique L., de 29 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios