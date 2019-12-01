Identifican a motociclistas muertos en accidente de la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:00:08

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - Como Jaime V., de 24 años, y Jorge Enrique L., de 29 años, fueron identificados los dos motociclistas que perdieron la vida en un accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, al filo de las 03:30 horas de este lunes se registró un accidente vehicular.

En el lugar perdieron la vida dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, los cuales a la postre fueron identificados como Jaime V., de 24 años, y Jorge Enrique L., de 29 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados para deslindar responsabilidades.