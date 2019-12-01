Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya

Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:24:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2025. - El caso Koldo, la trama de corrupción española que ha puesto contra la pared al presidente izquierdista Pedro Sánchez, extendió sus raíces a México a por lo menos 47 empresas. Una de sus extensas ramificaciones conecta con un agente de inteligencia venezolano, Jorge Luis Brizuela Guevara, cuyas actividades como un hombre de negocios en la Riviera Maya ya han sido seguidas de cerca por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Víctor de Aldama, empresario confeso de haber pagado sobornos a funcionarios de alta jerarquía españoles, reveló que puso sus contactos políticos enquistados en Morena al servicio del exministro de Fomento, José Luis Ávalos, para que constructoras ibéricas ganaran contratos en el megaproyecto del Tren Maya.

En febrero de 2019, el todavía ministro de Transportes español y Koldo García se reunieron con Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, así como con los actuales legisladores de Morena Ricardo Monreal, Pedro Haces y Alejandro Murat. 

Un año después, las constructoras Acciona, Azvi e Ineco obtuvieron contratos para participar en el levantamiento de estaciones y en la colocación de rieles del Tren Maya, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios