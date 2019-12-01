Autoridades revientan campamento de delincuentes en operativo por emboscada a la Policía en Zirahuén, Michoacán; Aseguran camionetas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:13:55

Salvador Escalante, Mich., a 22 de septiembre de 2025.– Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y policías municipales derivó en el hallazgo de un narcocampamento en la localidad de Zirahuén, lo que desató un operativo de gran escala con participación de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el sitio fueron asegurados dos vehículos utilizados por los agresores, sin que hasta ahora se registren personas detenidas, lesionadas o fallecidas. La movilización de seguridad se mantiene activa por tierra y aire, con sobrevuelos que buscan ubicar a los responsables que escaparon hacia la zona boscosa.

Como reacción al operativo, grupos criminales ejecutaron actos de presión en distintos puntos carreteros. En la vía Morelia–Quiroga, sujetos armados intentaron incendiar una pipa de agua, mientras que en las carreteras Pátzcuaro–Uruapan y Pátzcuaro–Erongarícuaro colocaron bloqueos utilizando camiones de carga y un autobús, afectando de manera temporal la circulación vehicular.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías estatales y municipales trabajaron de manera coordinada para desactivar los bloqueos y restablecer el tránsito en las vías afectadas