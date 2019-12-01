Hallan cadáver en Lagunillas, Michoacán, lo habrían atropellado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:27:06

Lagunillas, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- el cuerpo sin vida de una persona que habría sido atropellado, fue localizado a la orilla de la avenida Huatzingo en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.