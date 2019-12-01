Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:41:57

Buenavista, Mich., a 22 de septiembre de 2025. – El corazón de Tierra Caliente volvió a estremecerse este lunes cuando un convoy de delincuentes, al ser detectados por el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, desató una persecución de película que terminó paralizando carreteras y sembrando pánico entre los habitantes.

Los hechos comenzaron en la comunidad de Vicente Guerrero, donde las fuerzas federales ubicaron un vehículo sospechoso. Al marcarles el alto, los ocupantes respondieron con la fuga y arrojaron estrellas poncha llantas para frenar a los militares y policías que iban tras ellos.

La violencia escaló cuando los cómplices de los armados reaccionaron tomando por la fuerza vehículos de carga y atravesándolos en plena carretera Apatzingán–Aguililla, a la altura de Catalinas y Pinzándaro. Otro grupo criminal repitió la táctica en la vía Apatzingán–Tepalcatepec, cerca de la localidad de Santa Ana Amatlán, dejando varados a decenas de automovilistas.

En cuestión de minutos, las carreteras de Buenavista se convirtieron en un campo de guerra: humo, autos atravesados y la incertidumbre de los pobladores atrapados entre la violencia y el miedo.

Finalmente, fuerzas federales y estatales arribaron a los puntos de bloqueo, logrando retirar las unidades y restablecer la circulación, aunque los delincuentes lograron escapar hacia la sierra.