Aprehenden a sujeto que sería responsable del homicidio de un adolescente ocurrido en Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:53:30

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- José Diego “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio cometido en agravio de un adolescente de 15 años, ocurrido en Zinapécuaro, Michoacán, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante las investigaciones, el pasado 14 de septiembre, la víctima de iniciales M.A.G.M. se encontraba en la tenencia de Ojo de Agua de Bucio, municipio de Zinapécuaro, en compañía del investigado, a bordo de un vehículo Volkswagen, línea Jetta, color negro.

En un momento determinado, José Diego “N” descendió de la unidad y accionó un arma de fuego en contra el adolescente, privándolo de la vida.

Posteriormente, abordó nuevamente el automóvil y se retiró del lugar; metros adelante bajó el cuerpo de su víctima y abandonó el vehículo.

Por estos hechos, la Fiscalía integró la Carpeta de Investigación y solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación.

El detenido será presentado ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal.