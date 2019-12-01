Persecución del Ejército termina con la muerte de dos pistoleros en volcadura en Parácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 01:03:24

Parácuaro, Mich., a 23 de agosto de 2025.- Dos hombres perdieron la vida en una persecución y balacera con personal militar, que concluyó con una volcadura en el municipio de Parácuaro, el día viernes.

Los hechos se registraron por la tarde, cuando efectivos del Ejército comenzaron una persecución tras ser atacados a balazos por hombre armados a bordo de varos vehículos.

A la altura de la comunidad La Batea, los agresores perdieron el control de la camioneta en la que huían, volcando fuera del camino.

Uno de los pasajeros salió disparado de la unidad, mientras que el otro quedó parcialmente fuera del vehículo.

La zona fue asegurada y se dio parte a la autoridad ministerial para la realización de las diligencias correspondientes.