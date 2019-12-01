Pedro “N”, Aarón “N” y Rafael “N” procesados por intento de homicidio contra fuerzas de seguridad en Irapuato

Guanajuato, Guanajuato, 28 de septiembre del 2025.– Los tres hombres identificados como Pedro “N”, Aarón “N” y Rafael “N” fueron vinculados a proceso penal tras ser acusados de homicidio en grado de tentativa en agravio de 17 elementos de seguridad, así como de portación de armas de fuego de uso exclusivo y uso de vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), los acusados enfrentan cargos por intentar privar de la vida a seis integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Paz del Estado y a once elementos de la Guardia Nacional. También se les imputa daño en propiedad ajena en perjuicio de esta última corporación y la portación de cartuchos y armamento reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En el caso de Aarón “N”, la autoridad judicial agregó la acusación de robo equiparado, al comprobarse que la camioneta en la que se trasladaban contaba con reporte de robo en el municipio de Valle de Santiago.

Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron la madrugada del 18 de septiembre de 2025, cuando durante un operativo interinstitucional se detectó una camioneta sin placas con tripulantes armados y chalecos tácticos. Al marcarles el alto, los sujetos respondieron con violencia, lanzando ponchallantas, un artefacto explosivo y disparos contra las unidades oficiales.

La persecución concluyó en la carretera Irapuato–Abasolo, donde los tres hombres fueron asegurados. En el lugar se confiscaron cuatro fusiles de asalto, cartuchos útiles, chalecos tácticos y el vehículo robado.

La Juez de Control dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecerán en reclusión mientras avanza el proceso penal en su contra.