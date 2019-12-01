PC Michoacán refuerza operativo de prevención por desfogue de la presa de Cointzio

PC Michoacán refuerza operativo de prevención por desfogue de la presa de Cointzio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:07:50
Morelia, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene activo el operativo especial de monitoreo y prevención derivado del desfogue controlado de la presa de Cointzio, realizado a las 18:00 horas por parte de la Comisión Nacional del Agua. 

De acuerdo con los pronósticos, en las próximas horas se prevé un incremento de hasta cinco centímetros en el caudal del río Grande de Morelia, lo cual no representa riesgo alguno para la población.

Por ello, por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, unidades de Protección Civil recorren de manera permanente las 43 colonias susceptibles a inundaciones, principalmente: Carlos Salazar, Primo Tapia Poniente, Jaujilla, Prados Verdes, Agustín Arriaga Rivera, Libertad, Jacarandas y Tres Puentes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir medidas preventivas como: resguardar documentos personales en bolsas plásticas, contar con lámparas de pilas, radio portátil y botiquín; asegurar vehículos en zonas no inundables, proteger a sus animales, mantener reserva de agua potable y sellar pozos o aljibes para evitar contaminación. 

Asimismo, recomienda no cruzar ríos o cauces a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede resultar más peligrosa de lo que aparenta.

Recuerda a la población mantenerse informada a través de medios oficiales y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, disponible las 24 horas del día.

