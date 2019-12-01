Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:26:02

El Marqués, Querétaro a 22 de noviembre de 2026.— Una persona perdió la vida y otra más quedó a disposición de las autoridades tras un fuerte accidente registrado la mañana de este domingo en la autopista México–Querétaro, a la altura de San Isidro Miranda.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil se impactó por alcance contra un camión de transporte que se encontraba descendiendo pasajeros, cuando circulaba en dirección a la capital queretana.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el copiloto del automóvil ya no contaba con signos vitales. El conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y esperaron el arribo de personal pericial para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las primeras versiones señalan que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol habrían influido en el accidente; sin embargo, las causas deberán ser establecidas por las autoridades.