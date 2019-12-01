Pasajera de Uber resulta lesionada en accidente en Paseo 5 de Febrero de la capital queretana

Pasajera de Uber resulta lesionada en accidente en Paseo 5 de Febrero de la capital queretana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 15:58:27
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Querétaro, Querétaro, a 13 de octubre de 2026.- Este martes, servicios de emergencias se movilizaron a Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó un choque entre un auto y una motocicleta.

El accidente ocurrió a la altura de Tremec, en dirección a San Luis Potosí, luego de una aparente invasión de carril, que derivó el choque y la caída de la motocicleta.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, quienes al llegar, valoraron a una mujer, quien iba de pasajera en la moto, la cual da servicio de Uber, de la cual cayó.

Una vez en el lugar, se valoró a la persona y paramédicos, determinaron que no requería traslado a un hospital, ya que sus heridas no eran graves.

Policías estatales, acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual causó una severa carga vehicular en la zona.

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