Participa titular del CEEAV en foros regionales en materia de desaparición de personas

Morelia, Michoacán; 21 de agosto de 2025.- La desaparición de personas es uno de los delitos que más afecta a la sociedad, que flagela su historia, su vida, la de su familia y su comunidad; y que requiere de la atención de todas las instituciones, sobre todo de aquellas que trabajan por la reivindicación del derecho de acceso a la justicia y la verdad, expresó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al participar en los Foros Regionales Voces que Buscan, Ecos que Movilizan, que se realizó en la ciudad de Uruapan con integrantes de colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil de la región.

En su participación reconoció esta iniciativa de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para realizar estos espacios de escucha activa y respetuosa que permitirán conocer de viva voz de las víctimas indirectas las necesidades que enfrentan y sus propuestas, a partir de las cuales se genere una nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En ese sentido, indicó que desde la institución que representa, acompañarán estos esfuerzos para fortalecer la atención de este delito, a partir de una legislación acorde a la realidad del Estado de Michoacán, con un instrumento jurídico apegado a los tratados internacionales en la materia.

El titular de la CEEAV reiteró su compromiso para, desde la institución, reforzar el acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales y en apego a las facultades que la ley otorga.