Pareja abandona a bebé y son detenidos en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 17:46:58
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2025.- Una pareja fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a que se les acusa de ser los presuntos responsables del abandono de un recién nacido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron en la avenida Jalisco de la colonia Tacubaya, donde después de revisar unas cámaras de videovigilancia, se dieron cuenta, que poco antes de recibiera el reporte, la mujer estaba dando vueltas por la zona con un bebé en los brazos, pareciendo que estaba esperando a alguien más.

Después apareció un hombre, quien la acompañó en el momento que dejó al menor en el lugar y huyeron subiendo al Metro en la estación Tacubaya, lo que llevó a un operativo para dar con ellos.

Tras realizar recorridos de vigilancia, la tarde de este domingo, se encontró a una mujer con las mismas características y ropa de la noche anterior y también era acompañada por un hombre.

Al corroborar que eran las personas que estaban buscando, los uniformados detuvieron a la pareja de 27 años de edad, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, que será quien determine su situación jurídica.


 

