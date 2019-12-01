Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:03:27

Tarandacuao, Guanajuato, 14 de agosto del 2025.- En la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Tarandacuao, Guanajuato, un padre de familia desquiciado atacó con un machete a su familia, lo cual le causó la muerte a su hijo de apenas 9 años de edad, mientras que su esposa se encuentra gravemente herida; el agresor, identificado como Daniel ‘N’ se dio a la fuga.

El menor e hijo del atacante, de nombre Santiago “N”, perdió la vida a causa de una profunda herida en el abdomen, provocada por el machete.

La madre, identificada como Betzy Mariza “N”, presenta una lesión grave en la cabeza y permanece internada en el Hospital General de Acámbaro, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Según primeros reportes, el padre de familia llegó a su hogar en estado de ebriedad en la portación de un machete. Luego de un intercambio de palabras, el hombre atacó de manera sorpresiva a su esposa y a su hijo.

Dicha escena se habría presentado frente a otros familiares, lo que generó escenas de pánico y desesperación; la situación fue alertada por vecinos a las autoridades tras escuchar los gritos.

Los primeros respondientes fueron elementos de Tránsito Municipal, quienes hallaron a las víctimas malheridas y las trasladaron en su patrulla hasta encontrar una ambulancia, donde paramédicos ya se hicieron cargo.