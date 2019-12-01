Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo

Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:03:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarandacuao, Guanajuato, 14 de agosto del 2025.- En la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Tarandacuao, Guanajuato, un padre de familia desquiciado atacó con un machete a su familia, lo cual le causó la muerte a su hijo de apenas 9 años de edad, mientras que su esposa se encuentra gravemente herida; el agresor, identificado como Daniel ‘N’ se dio a la fuga.

El menor e hijo del atacante, de nombre Santiago “N”, perdió la vida a causa de una profunda herida en el abdomen, provocada por el machete.

La madre, identificada como Betzy Mariza “N”, presenta una lesión grave en la cabeza y permanece internada en el Hospital General de Acámbaro, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Según primeros reportes, el padre de familia llegó a su hogar en estado de ebriedad en la portación de un machete. Luego de un intercambio de palabras, el hombre atacó de manera sorpresiva a su esposa y a su hijo.

Dicha escena se habría presentado frente a otros familiares, lo que generó escenas de pánico y desesperación; la situación fue alertada por vecinos a las autoridades tras escuchar los gritos.

Los primeros respondientes fueron elementos de Tránsito Municipal, quienes hallaron a las víctimas malheridas y las trasladaron en su patrulla hasta encontrar una ambulancia, donde paramédicos ya se hicieron cargo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Alerta la SSP Michoacán sobre fraudes con aplicaciones de préstamos
Condenan a hombre por secuestrar y extorsionar a dos hermanos en Tacámbaro, Michoacán
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones en casos de alto impacto
Más información de la categoria
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Mujer arrastra a un perrito amarrado con su automóvil en la carretera Morelia–Quiroga; Fiscalía investiga caso por maltrato animal
Comentarios