Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:45:33

Ciudad de México, 19 de agosto de 2025.– En distintos operativos realizados en Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Veracruz, autoridades federales y estatales llevaron a cabo detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas y combustible robado.

En Guerrero, en el municipio de Copalillo, fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos y 222 kilos de marihuana, con un valor estimado en más de 750 mil pesos.

En Sinaloa, el Ejército inhabilitó seis laboratorios utilizados para producir metanfetaminas. Se decomisaron más de 10 mil litros y 450 kilos de sustancias químicas, además de una mezcladora industrial. El golpe al crimen organizado fue valuado en 219 millones de pesos. En otros puntos de la entidad también se aseguraron armas de alto poder, explosivos, vehículos y se detuvo a varias personas.

En Guanajuato, la Guardia Nacional y personal de Pemex localizaron una toma clandestina en Cortázar, donde aseguraron 49 mil litros de gasolina, además de contenedores y una cisterna artesanal.

En Jalisco, cateos en Encarnación de Díaz y Teocaltiche permitieron el decomiso de armas largas, un lanzagranadas, granadas de mano, explosivos caseros, chalecos balísticos, drogas, vehículos y motocicletas.

En Veracruz, autoridades detuvieron a varias personas en San Andrés Tuxtla y Cosamaloapan. En estas acciones fueron aseguradas drogas, armas, chalecos tácticos, vehículos y motocicletas. En uno de los casos se rescató a una mujer que había sido privada de su libertad.

En Sonora, en la frontera de Nogales, fue detenido un hombre acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

En Coahuila, una persona fue capturada en Matamoros por el delito de secuestro.