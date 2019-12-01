Fallece mujer al caer accidentalmente de un caballo en Cuitzeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:47:08

Cuitzeo, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer accidentalmente de un caballo, una mujer perdió la vida, hechos registrados en la comunidad de Miguel Silva en esta municipalidad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la refería población, se encontraba una mujer lesionada.

Fue al llegar al sitio que los paramédicos de Protección Civil conformaron la muerte de la fémina.

Al sitio se constituyó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de la mujer, y fueron informados que había caído de un caballo por accidente, hechos que son investigados.