En Zamora, Michoacán aprehenden a alias "El Duba", presunto responsable de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:29:17

Zamora, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Luis Oswaldo “N”, alias "El Duba", quienes señalado de su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Jesús Eduardo P., en el municipio de Zamora, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el parcelar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 21 de octubre de 2025, la víctima caminaba sobre la calle Cerro del Cubilete, del fraccionamiento Valle Dorado, cuando al lugar arribó el investigado Luis Oswaldo “N”, en compañía de otra persona.

En ese momento, se inició una discusión, tras la cual el investigado sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, privándola de la vida.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional, se reunieron datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada en reclusión.