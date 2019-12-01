Operativos en el norte del país dejan armas, estupefacientes y dinero incautados; hubo varios detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:07:25

Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- Entre el 22 y 24 de agosto de 2025 se realizaron nuevos operativos como parte de la llamada “Operación Frontera Norte”, que dejaron personas detenidas, drogas incautadas y armas aseguradas en distintos estados.

En Baja California, en Tijuana fueron arrestados dos menores de edad, a quienes se les decomisaron tres armas de fuego, 11 cargadores y 39 cartuchos.

En Chihuahua capital se detuvo a dos personas con un arma corta, un cargador y siete cartuchos. En Sinaloa, en Culiacán, cinco personas fueron capturadas con armas largas, cargadores, cartuchos y un inmueble. Además, en Culiacán y Mocorito se desmantelaron cuatro áreas usadas para fabricar drogas sintéticas, donde se encontraron más de 7,700 litros y 625 kilos de sustancias químicas, junto con equipo especializado. El valor estimado de lo incautado asciende a 171 millones de pesos.

En Sonora, en Álamos se aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo. En Cajeme, cuatro personas fueron detenidas con armas, chalecos tácticos, ponchallantas, un vehículo robado y un inmueble.

En Nuevo León, en Juárez se detuvo a una persona con armas, droga, dinero en efectivo, celulares y una báscula gramera. En Dr. Coss se incautaron ocho armas largas, cargadores y 200 cartuchos.

En Tamaulipas, en Miguel Alemán, fue asegurado un vehículo junto con un arma larga, cargadores y cartuchos.