Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 17:27:18

Ciudad de México, 21 de agosto de 2025.- En un operativo de alto impacto, fuerzas federales desarticularon una célula del crimen organizado dedicada al tráfico de armas, logrando la detención de 14 personas, el aseguramiento de un arsenal y la ejecución de 16 cateos en el Estado de México, Jalisco y Nayarit.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el informe oficial, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, capturando a siete operadores de primer nivel de la organización criminal, quienes fungían como jefes de plaza y responsables de las áreas financiera y logística. También fueron asegurados tres integrantes de segundo nivel, especializados en la compra, modificación y venta de armas, así como otras cuatro personas, una de ellas encargada de custodiar una bodega con material bélico.

En los inmuebles cateados, las autoridades decomisaron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, municiones, cargadores, chalecos balísticos, siete vehículos y una motocicleta.

El material y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato para su traslado y custodia.

Las autoridades federales destacaron que esta operación representa un duro golpe a la estructura criminal dedicada al abastecimiento de armas, actividad ilícita que fortalecía a un grupo delictivo con presencia en varias entidades.