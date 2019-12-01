Tacámbaro, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Como resultado de un despliegue operativo en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) realizado en la zona aguacatera de Tacámbaro, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a seis hombres y aseguraron dos armas de fuego, cargadores abastecidos y 28 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.

La intervención se desarrolló en la tenencia de Yoricostio, donde el personal de la Guardia Civil brindaba apoyo operativo a la FGR para garantizar condiciones de seguridad durante las labores de corte y cosecha de aguacate.

Al llegar a la zona conocida como Cerro de María, los agentes encontraron a aproximadamente 100 pobladores que bloqueaban el acceso a una huerta. Durante el incidente, cuatro trabajadores del lugar que recibían acompañamiento por parte de las autoridades federales fueron agredidos a pedradas y dos camionetas particulares sufrieron daños. Ante ello, los elementos intervinieron para poner a salvo a los agredidos y sacarlos de la zona de riesgo.

Posteriormente, la Guardia Civil atendió un reporte de los pobladores inconformes que advertían sobre la presunta presencia de civiles armados en la huerta denominada “Blancas”, ubicada a unos tres kilómetros del lugar. Al trasladarse al sitio, localizaron a seis hombres y aseguraron dos armas de fuego con cargadores abastecidos, así como 28 envoltorios de una sustancia con características de metanfetamina.

Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.