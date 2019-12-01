Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:00:05

Tangancícuaro, Michoacán, a 18 de moviembre de 2026.- El joven vecino de la comunidad de Ruiz Cortinez reportado como desaparecido fue localizado este miércoles cerca de la Comisión Federal de Electricidad, en la colonia Gutiérrez.

De acuerdo a la información obtenida por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 17:30 horas del martes el joven Juan Manuel N., M., de 22 años fue privado de su libertad.

Familiares y vecinos de la comunidad al ver que no regresaba, por la noche tomaron la decisión de bloquear carretera Tangancícuaro-Patamban para exigir el regreso del joven.

Ya por la mañana de este miércoles, familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para levantar la denuncia correspondiente, minutos más tarde a la comunidad acudió el Presidente Municipal Arturo Hernández para sostener un diálogo con familiares y habitantes con el fin de brindar apoyo para la localización del joven.

Enseguida con el fin de ser escuchado por las autoridades estatales, las personas tomaron la decisión de bloquear la carretera Zamora-Morelia a la altura del crucero de Gómez Farias, pero cuando se trasladaban al sitio observaron al joven golpeado semi desnudo con dos mensajes escritos en cartulinas amarradas al pecho caminado sobre la calle Cristóbal Colon oriente.

De inmediato lo subieron a una camioneta y lo retiraron del sitio, pero debido a los golpes que presentaba fue canalizado a un nosocomio de Zamora para su atención médica, tomando conocimiento del hecho las autoridades competentes.