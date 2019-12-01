Operativo coordinado en Abasolo, Guanajuato deja decomiso de estupefacientes, armamento y equipo táctico

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 19:43:54

Abasolo, Guanajuato, a 17 de diciembre de 2025.- Como resultado de un operativo interinstitucional implementado para la prevención del delito, autoridades federales y municipales lograron el aseguramiento de diversas armas de fuego, presunta droga, equipo táctico y un vehículo en la carretera estatal Zapote de Peralta, a la altura del kilómetro 14.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la acción fue encabezada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Municipal de Abasolo, como parte de las labores establecidas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, orientadas a inhibir la comisión de delitos en la región.

Durante el despliegue, los efectivos localizaron y aseguraron 140 dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de 11 bolsas negras que contenían aproximadamente 40 kilogramos de marihuana. En el sitio también se encontró un arma larga calibre 7.62 x 39 milímetros, cuatro cargadores y 100 cartuchos útiles del mismo calibre.

Asimismo, fue asegurado un vehículo marca Nissan, modelo Frontier 2000, color amarillo, así como tres chalecos tácticos de color negro, equipados con placas balísticas y con logotipos alusivos a un grupo delictivo.

Los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones y análisis periciales correspondientes.

La Sedena destacó que estas acciones se realizaron con estricto apego al marco legal y pleno respeto a los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad, el orden y la paz pública en el estado de Guanajuato.