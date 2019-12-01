Operadores de Guerrero montan invernaderos clandestinos en la CDMX: Operativo deja cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2025.- Un operativo conjunto entre fuerzas federales y capitalinas permitió el aseguramiento de varios inmuebles utilizados para la producción y almacenamiento de estupefaciente en distintas alcaldías de la capital del país. Como resultado, cuatro hombres fueron detenidos, uno de ellos señalado como líder de una célula delictiva dedicada al cultivo, cosecha y distribución de la droga.

De acuerdo con reportes oficiales, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal había desarrollado un esquema sofisticado de invernaderos para producir marihuana de diseño, así como espacios de almacenamiento y distribución. Con base en la información recopilada, un juez de control autorizó las órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.

En el operativo se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles, un vehículo y, en particular, un invernadero con 1,153 plantas de marihuana localizado en Iztacalco. En esa misma propiedad también se decomisaron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo amarillo y una báscula digital.

Por su parte, en un predio intervenido en la alcaldía Benito Juárez, las autoridades encontraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana. Se presume que esta red criminal fue establecida por operadores de La Familia Michoacana asentada en el estado de Guerrero.

Los cuatro detenidos, entre ellos el presunto cabecilla de la célula, fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos fueron asegurados y permanecen bajo resguardo policial.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron que estos operativos refuerzan la estrategia para impedir que drogas lleguen a las calles y para frenar a los generadores de violencia en la capital.

