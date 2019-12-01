Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán

Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:44:11
Apatzingán, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del Plan de Operaciones Paricutín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en estrecha coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvo este jueves a dos personas en posesión de tres fusiles, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y un vehículo robado.

Sobre el particular se informó que en este operativo desarrollado en la localidad El Lindero, agentes de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron a un hombre de 27 años y una mujer de 31 años, respectivamente.

Ambos fueron detenidos a bordo de un vehículo de la marca Mitsubishi con reporte de robo, a quienes les decomisaron dos fusiles calibre 7.62X39 y uno más calibre 5.56X45, con 220 cartuchos útiles, 10 cargadores y un chaleco porta placas color verde. 

Los ahora indiciados y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente por su probable relación en los delitos de robo de vehículo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

