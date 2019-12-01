"Operación Frontera Norte" deja más de 8 mil 500 detenidos desde su implementación así como millonarios aseguramientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:57:55

Ciudad de México, 5 de noviembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, correspondientes al 30 de octubre de 2025.

Desde su inicio el 5 de febrero, las fuerzas federales han detenido a 8 mil 707 personas y asegurado 6 mil 714 armas de fuego, 1 millón 158 mil 924 cartuchos, 30 mil 878 cargadores, más de 107 toneladas de droga —entre ellas 493 kilos de fentanilo—, además de 5 mil 442 vehículos y mil 42 inmuebles.

En Baja California, elementos federales realizaron detenciones en Tijuana y Mexicali, donde aseguraron 46 dosis de metanfetamina y 21 de marihuana.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a una persona, además de decomisar seis armas de fuego, dos cargadores y un vehículo.

En Escuinapa, Sinaloa, se incautaron 13 armas, 27 cargadores, 200 cartuchos, cuatro artefactos explosivos, cuatro granadas y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de explosivos.

Finalmente, en Hermosillo, Sonora, fueron detenidas dos personas, asegurándose 20 kilos de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.

En San Luis Río Colorado, también en Sonora, se detuvo a una persona que transportaba 60 kilos de metanfetamina a bordo de un tractocamión.