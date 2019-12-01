Sheinbaum levanta denuncia contra hombre que la acosó; declara que “lo ha vivido antes”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:17:15

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que decidió levantar una denuncia en contra de Uriel “N”, hombre que la tocó sin su consentimiento en las calles de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que decidió denunciar porque de no hacerlo “¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?".

Asimismo, en su encuentro con medios en Palacio Nacional, la gobernante explicó el suceso y refirió que logró sentir la presencia del hombre, el cual, según ella estaba “totalmente alcoholizado”.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo federal comentó que no es la primera vez que es acosada sexualmente por un hombre, ya que es algo que le pasó antes, cuando era más joven.

Además, indicó que revisará si el acoso es un delito penal en todos los estados y señaló que revisará la posibilidad de implementar una campaña en la materia, de la mano de la Secretaría de las Mujeres.