Revelan jersey que utilizará México en el Mundial 2026; indumentaria divide opiniones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 11:14:17

Ciudad de México, 5 de noviembre del 2025.- Adidas presentó este miércoles el jersey de local que utilizará la Selección Nacional Mexicana en el Mundial 2026, en el que será local junto a Estados Unidos y Canadá.

Según información proporcionada por la marca alemana que viste al tricolor, la nueva camiseta está inspirada en el uniforme que utilizó el combinado nacional durante el Mundial de Francia 1998.

La playera tiene elementos prehispánicos, aunque en esta ocasión aparece en el centro con el escudo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Herencia y futuro se unen en la nueva camiseta de local de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA”, externó Adidas.

Así mismo, se dijo que la nueva indumentaria de local “celebra el apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira futbol, ​​donde cada momento compartido refleja el corazón de México”.

En los detalles del jersey, se encuentra que en la parte posterior del cuello fue escrita la frase ‘Somos México’, “como símbolo de la unidad y la pasión que definen el espíritu mexicano”.

Cabe destacar que el costo de la nueva playera de la Selección Mexicana es de mil 999 pesos en versión aficionado y de 2 mil 999 pesos en versión jugador.

A través de redes sociales no se hicieron esperar los comentarios sobre la nueva jersey, que hasta el momento, ha polarizado opiniones, entre los que afirman está “horrible” y los que aseguran que está “preciosa”.