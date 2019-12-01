Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos 2026

Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 09:19:34
Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el l dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un gasto neto total de 10.19 billones de pesos.

La aprobación del dictamen se dio con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones.

El documento fue remitido a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y expone que el gasto implica un incremento de 891 mil 667 millones de pesos, un 5.9 % mayor en términos reales comparado con lo aprobado para el ejercicio 2025.

De igual forma, muestra que del total estimado, el 69.6 % corresponde a gasto programable y el restante 30.4 % a erogaciones de naturaleza no programable.

Cabe señalar que el gasto programable, que se orienta a la generación de bienes, servicios y obra públicos que la población demanda, suma 7.94 billones de pesos; es decir, un incremento del 5 % en términos reales con relación al monto aprobado para 2025.

Por otra parte, la estimación de gasto no programable para 2026 asciende a 3.09 billones de pesos, que se integra por el costo financiero de la deuda, que concentra un 50.7 % del total; las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, que representan el 47 %, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), que significa el 2.3 % del total.

