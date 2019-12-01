Hieren a tiros a automovilista en Lázaro Cárdenas, Michoacán; se encuentra grave

Hieren a tiros a automovilista en Lázaro Cárdenas, Michoacán; se encuentra grave
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 09:08:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven fue atacado a balazos en la tenencia de Buenos Aires, perteneciente a la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las inmediaciones de la gasolinera La Respuesta en la avenida Lázaro Cárdenas, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren a tiros a automovilista en Lázaro Cárdenas, Michoacán; se encuentra grave
"Operación Frontera Norte" deja más de 8 mil 500 detenidos desde su implementación así como millonarios aseguramientos
Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán
Muere joven al ser atropellado por un motociclista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos 2026
Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán
Revés a Trump en Nueva York; el socialista Mamdani será alcalde de la Gran Manzana
Frente frío 12 provocará lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país
Comentarios