Hieren a tiros a automovilista en Lázaro Cárdenas, Michoacán; se encuentra grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 09:08:21

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven fue atacado a balazos en la tenencia de Buenos Aires, perteneciente a la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las inmediaciones de la gasolinera La Respuesta en la avenida Lázaro Cárdenas, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.