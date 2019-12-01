En Zamora, Michoacán, detienen a sujeto con una camioneta robada

En Zamora, Michoacán, detienen a sujeto con una camioneta robada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:21:53
Zamora, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- En posesión de una camioneta que contaba con reporte de robo, fue detenido un sujeto por elementos de la Policía Municipal, hechos registrados en la carretera Zamora-La Barca.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Municipal llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia sobre la referida carretera.

En un momento determinado tuvieron a la vista una camioneta que contaba con reporte de robo a cuyo conductor le marcaron el alto.

Finalmente el chofer y la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

