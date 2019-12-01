En Zamora, Michoacán muere hombre que se habría auto infringido lesiones con un cuchillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:11:45

Zamora, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- Un hombre perdió la vida en un hospital privado debido a las lesiones que presuntamente el mismo se causará con un cuchillo, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que durante la madrugada de este miércoles en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre un masculino agresivo con un cuchillo en el Andador Pera del Infonavit Arboledas.

Al sitio se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes encontraron a un masculino lesionado del cuello y una mano, por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate y Cruz Roja se movilizaron al lugar, pero no pudieron atender al masculino, ya que este seguía agresivo y casándose lesiones, provocando que perdiera mucha sangre.

Al paso de los minutos el herido Pedro S., A., de 50 años de edad fue tranquilizado, por lo que los socorritas lo auxiliaron y lo canalizaron al hospital Juan Pablo II donde minutos después falleció.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento de cadáver e iniciar con la recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación.