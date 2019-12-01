Presidente municipal de Pátzcuaro denuncia amenazas; pide apoyo federal en el municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 11:09:03

Pátzcuaro, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, denunció que ha recibido amenazas por parte de grupos del crimen organizado en la región.

Lo anterior lo reveló en entrevista para Radio Fórmula, en la que comentó que hace un par de meses recibió llamadas y mensajes amenazantes por los cuales presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Asimismo, indicó que también notificó las amenazas ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Me preguntaron si necesitaba yo protección personal, yo dije que me interesaba más que hubiera protección hacia el municipio, hacia la ciudadanía”, refirió el munícipe.

En ese sentido, comentó que como respuesta la Guardia Nacional desplegó 50 elementos en la cabecera municipal, que al cabo de unas semanas se retiraron.

Por lo anterior, el edil michoacano aseguró que se trabaja para establecer un cuartel permanente de la GN en Pátzcuaro, de tal forma que regresen los elementos inicialmente desplegados.

“Queremos como municipio estar más resguardados, vigilar entradas, salidas, para evitar una situación qué lamentar y que la población se sienta segura”, subrayó el alcalde Arreola.