Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:24:14

Apatzingán, Michoacán, a 17 de septiembre 2025.- Como resultado de las acciones es de la Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) junto con la Policía Municipal, detuvieron a tres personas en portación de tres armas de fuego, municiones, cargadores y un vehículo.

Sobre el particular se informó que dicho aseguramiento se realizó en la localidad de La Huerta, donde agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía local realizaban tareas de vigilancia.

En el hecho detuvieron a dos hombres y una mujer, a quienes les decomisaron dos armas largas calibre 7.62X39 milímetros.

Así como un arma corta calibre .9 milímetros, 539 cartuchos útiles, 23 cargadores y una camioneta marca Ford; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.