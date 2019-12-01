Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento

Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:24:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 17 de septiembre 2025.- Como resultado de las acciones es de la Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) junto con la Policía Municipal, detuvieron a tres personas en portación de tres armas de fuego, municiones, cargadores y un vehículo. 

Sobre el particular se informó que dicho aseguramiento se realizó en la localidad de La Huerta, donde agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía local realizaban tareas de vigilancia.

En el hecho detuvieron a dos hombres y una mujer, a quienes les decomisaron dos armas largas calibre 7.62X39 milímetros.

Así como un arma corta calibre .9 milímetros, 539 cartuchos útiles, 23 cargadores y una camioneta marca Ford; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan 13 mil toneladas de autopartes robadas en CDMX y Edomex
Reanudan bloqueos en la carretera Uruapan - Los Reyes por desaparición de pobladores en Peribán, Michoacán
Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento
Hallazgo de explosivos en puente de La Ruana, denuncia Lupe Mora 
Más información de la categoria
Juez concede suspensión a hijos de AMLO contra "cualquier captura", asegura Claudio Ochoa
Aumenta a 20 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Reanudan bloqueos en la carretera Uruapan - Los Reyes por desaparición de pobladores en Peribán, Michoacán
Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento
Comentarios