Operación Apatzingán: Detienen a dos y les aseguran armas en Parácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:52:18

Parácuaro, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Como resultado de las acciones de la Operación Apatzingán y tras ser agredidos a balazos, agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Policía Municipal, detuvieron a dos sujetos y les aseguraron armamento.

Al respecto se informó que elementos de las referidas dependencias llevan a cabo acciones de vigilancia y prevención del delito en la carretera Parácuaro-Puertecitos.

En un momento determinado los uniformados fueron agredidos a balazos lo que desencadenó un enfrentamiento.

Como resultado de lo anterior fueron detenidos Armando L., de 21 años y Jonathan C., de 21 años a quienes se les aseguraron dos rifles de asalto, cargadores, 440 cartuchos útiles y equipo táctico.

Finalmente los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.