Nuevo asalto a cuentahabientes en Morelia, Michoacán; motociclistas armados roban más de 320 mil pesos tras retiro bancario

Morelia, Mich., 3 de julio de 2026.- La inseguridad para los usuarios de instituciones bancarias volvió a quedar en evidencia este jueves en la capital michoacana, luego de que un hombre fuera despojado de más de 322 mil pesos por dos delincuentes armados que aparentemente ya lo seguían desde que salió de una sucursal bancaria.

El violento asalto ocurrió durante la tarde del martes sobre la calle Ingeniero Lauro Gallardo, en las inmediaciones de la Central de Abastos, donde la víctima fue interceptada apenas unos minutos después de haber realizado un retiro de efectivo en una sucursal de Santander ubicada en la colonia Elías Pérez Ávalos.

De acuerdo con la información recabada, los responsables viajaban en una motocicleta y cerraron el paso al cuentahabiente. Bajo amenazas con armas de fuego lo obligaron a entregar el dinero, cuyo monto ascendía a aproximadamente 322 mil pesos, para enseguida escapar a toda velocidad con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil implementaron un operativo de búsqueda en calles y avenidas cercanas con la intención de ubicar a los asaltantes; sin embargo, pese al despliegue, no se logró su localización ni hubo personas detenidas.

La víctima recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán será la encargada de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para identificar a los responsables.

Este nuevo atraco vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los cuentahabientes en Morelia, donde continúan registrándose robos con un patrón similar: delincuentes que presuntamente vigilan a sus víctimas desde las sucursales bancarias para interceptarlas poco después de retirar fuertes cantidades de dinero.