Bloquean carretera en Opopeo, Michoacán, para exigir búsqueda de desaparecido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 00:52:21

Opopeo, Mich., a 2 de julio de 2026.- La desaparición de un hombre detonó una protesta ciudadana el jueves en la tenencia de Opopeo, donde familiares, amigos y vecinos bloquearon la carretera a la altura de la glorieta principal para exigir una respuesta más rápida y efectiva por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda de personas.

Desde las primeras horas de la movilización, los inconformes cerraron completamente el paso vehicular en ese punto, argumentando que la falta de resultados en la localización de su ser querido los obligó a recurrir a esta medida de presión para visibilizar el caso y demandar acciones inmediatas.

Los manifestantes señalaron que buscan que las corporaciones competentes intensifiquen los operativos de búsqueda y desplieguen mayores recursos para dar con el paradero del desaparecido, al considerar que las primeras horas son fundamentales en este tipo de investigaciones.

El bloqueo provocó largas filas de vehículos y complicaciones para quienes circulaban por este importante tramo carretero, afectando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga y de pasajeros.

Ante la situación, se recomendó a la población evitar la zona, utilizar rutas alternas y conducir con precaución, ya que no se tenía una hora definida para el levantamiento del cierre.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado sobre acuerdos con los manifestantes ni sobre avances en las labores de búsqueda, mientras la protesta continuaba como una forma de exigir que el caso reciba atención prioritaria.