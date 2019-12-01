Localizan sin vida a un hombre al interior de una vivienda en Monterrey

Localizan sin vida a un hombre al interior de una vivienda en Monterrey
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:10:38
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Monterrey, Nuevo León, 2 de julio de 2026.- Las autoridades de Nuevo León investigan la muerte de un hombre de 69 años, quien fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas de este jueves, luego de que las corporaciones de emergencia recibieron un reporte por presunta violencia familiar y una llamada en la que se solicitaba una ambulancia.

Al llegar a la vivienda, ubicada sobre la calle Pachuca, en su cruce con Jordán, paramédicos confirmaron que el hombre se encontraba en el área de la cocina sin signos vitales y con un impacto de bala.

Asimismo se informó que fue su esposa quien lo encontró y pidió auxilio a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte y no descartan que previo al hallazgo se haya registrado una discusión.

 

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