Abandonan cadáver mutilado en la colonia El Varillero en Apatzingán, Michoacán; víctima habría muerto por explosión de artefacto 

Apatzingán, Mich., a 2 de julio de 2026.- En un nuevo episodio de violencia que vuelve a sacudir al municipio de Apatzingán, el cuerpo sin vida de un hombre, con visibles mutilaciones y lesiones que preliminarmente apuntan al posible uso de un artefacto explosivo, fue localizado la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia El Varillero.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona realizaron una llamada al número de emergencias 911 para informar sobre la presencia de una persona tirada sobre la calle Cuautla. En respuesta, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales.

La víctima fue encontrada boca abajo y completamente desnuda, por lo que los uniformados procedieron a resguardar la escena del crimen mediante el acordonamiento del área, mientras notificaban a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

Durante la inspección realizada por peritos y agentes de investigación, se detectó que el cadáver presentaba diversas mutilaciones y lesiones que, de manera preliminar, podrían haber sido ocasionadas por la detonación de un artefacto explosivo. Asimismo, los especialistas observaron un tatuaje en la espalda con la leyenda "Gómez", dato que podría contribuir a la identificación de la víctima.

Hasta el momento, el fallecido permanece en calidad de desconocido y no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación definida respecto al móvil del crimen.

Una vez concluidas las actuaciones periciales en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se espera que pueda ser identificado por sus familiares.

Este nuevo hecho violento ocurre en un municipio que en los últimos meses ha registrado un preocupante incremento de homicidios y eventos relacionados con el uso de explosivos improvisados, una modalidad criminal que ha elevado el nivel de riesgo para la población y las propias corporaciones de seguridad. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.