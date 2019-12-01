Noviembre en Michoacán: de 58 homicidios en la entidad, más del 20 por ciento fueron mujeres

• Blanca, Itzel, de 17 años; Nicol de 16; Julissa, de 17 años; Evelin, de 23; Rosana Valentina, de 21 años; Samantha, 35 años; Yesenia, 37; Narcedalia; Maritza, de 28 años de edad, forman parte de la lista de 12 mujeres asesinadas en noviembre en Michoacán.

Morelia, Mich., a 1 de diciembre de 2025.- Blanca, Itzel, de 17 años; Nicol de 16; Julissa, de 17 años; Evelin, de 23; Rosana Valentina, de 21 años; Samantha, 35 años; Yesenia, 37; Narcedalia; Maritza, de 28 años de edad, forman parte de la lista de 12 mujeres asesinadas en noviembre en Michoacán y si se toman como reales los 58 homicidios dolosos cometidos en la entidad en noviembre, reconocidos por el gobierno estatal, más del 20 por ciento de las víctimas fueron mujeres.

Buenavista, Hidalgo, Turicato, Apatzingán, Epitacio Huerta, Villa Madero, Zamora, Quiroga, Ziracuaretiro, Morelia, San Lucas y Uruapan, fueron los municipios donde en el mes 11 del año, se registraron estos hechos de sangre donde al mes tres de las víctimas fueron adolescentes, aunque la cifra pudiera crecer con los datos oficiales de la Fiscalía estatal.

Hasta este fin de semana, las autoridades de seguridad y de la Fiscalía, no habían determinado las causas o motivos de estos crímenes, pero en alguno de ellos se observó la mano del crimen organizado por la forma en que se cometieron; de otros casos, los homicidios se derivaron de problemas familiares.

Los casos

El sábado 1 de noviembre en el municipio de Buenavista, una pareja –hombre y mujer--, aparentemente fue localizada asesinada a balazos dentro de un domicilio de la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana, tras el reporte de un enfrentamiento armado; las víctimas fueron identificadas como Alejandro Torres Mora, alias “Cano Mora” y su cónyuge Blanca.

Más tarde se sabría que Alejandro era sobrino de Hipólito Mora, información confirmada por Guadalupe Mora, jefe de tenencia de “La Ruana”, también tío del ahora occiso.

Durante las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional de Justicia, junto al cuerpo de Alejandro se aseguró un arma corta y a unos metros un fusil AK-47.

Ese mismo sábado, pero en Huajúmbaro, en el municipio de Hidalgo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, con impactos de bala y cubierto con una cobija.

Trascendió que la víctima tenía entre 35 y 40 años de edad, portaba un vestido blanco con rayas, zapatos de negros de charol y su cuerpo estaba parcialmente cubierto con una cobija.

El 2 de noviembre en Turicato, una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala durante un ataque armado registrado en carretera, mientras viajaba con su familia hacia la comunidad de Cahulote de Santa Ana; la víctima fue identificada como Itzel, de 17 años de edad.

El martes 4 de noviembre en Apatzingán, otra adolescente de 16 años de edad, murió mientras recibía atención médica en una clínica del municipio, donde fue ingresada con una lesión de bala en la cabeza, presuntamente al ser agredida por su pareja sentimental; la víctima identificada como Nicol N.

El jueves 6 de noviembre en Epitacio Huerta, la Fiscalía General del Estado dio cuenta del hallazgo del cuerpo de una mujer en una zona serrana del municipio, en las inmediaciones del camino de Piedra Larga, rumbo a la localidad de La Luz; la víctima se llamó Julisa N., una joven de 17 años, reportada como desaparecida desde el pasado 30 de octubre en la localidad de La Luz.

El viernes 7 de noviembre en Villa Madero, una mujer muerta y un hombre herido, fue el saldo que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja en pleno Centro de la cabecera municipal; mientras recibía atención médica, Evelin G., de 23 años, perdió la vida.

El 13 de noviembre en Zamora, el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción, fue localizado en un predio de la colonia Ferrocarril; al parecer fue asesinado a balazos.

El 17 de noviembre en Quiroga, durante el enfrentamiento entre policías comunales Kuarichas y un grupo armado en el municipio, una joven resultó gravemente herida por una bala perdida, quien fue canalizada a un hospital, donde posteriormente falleció; fue identificada como Rosana Valentina, de 21 años de edad.

El miércoles 19 en Ziracuaretiro, sujetos armados asesinaron a balazos a una mujer que se encontraba en una lonchería en la comunidad de Zirimícuaro, perteneciente al municipio; la ahora occisa fue identificada como Samantha N., de 35 años de edad, de ocupación comerciante.

El viernes 21 de noviembre en Morelia, una mujer falleció en la vía pública de la colonia 12 de Diciembre, ubicada al oriente de la capital; la fémina fue identificada como Yesenia, de 37 años de edad y a decir de las autoridades, mostraba huellas de violencia, aunque no determinaron de qué tipo; también se supo que Yesenia acostumbraba dormir dentro de un vehículo descompuesto en la vialidad.

El 22 de noviembre en San Lucas, una aparente discusión de pareja terminó en tragedia, luego de que un sujeto tomara una escopeta y la accionara contra su cónyuge, para enseguida dispararse y también perder la vida; la víctima fue identificada como Narcedalia H. y el agresor como Joel V. S.

El sábado 29 de noviembre en Uruapan, familiares identificaron el cadáver de la joven mujer encontrada asesinada dentro de un tambo de plástico que a su vez estaba en el interior de un río al oriente de la ciudad; la víctima tenía 5 días desaparecida y contaba con ficha de búsqueda del protocolo Alerta Amber. Se trató de Maritza E., de 28 años de edad, quien fue vista por última vez con vida el pasado 24 de noviembre.