Normalistas prenden fuego a camioneta frente a Las Tarascas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 17:42:25

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Estudiantes normalistas tomaron una camioneta de una empresa privada y le prendieron fuego sobre la Avenida Madero Poniente y la Avenida Acueducto, a la altura de Las Tarascas.

Fue la tarde de este lunes, que el grupo de estudiantes atravesó la unidad de color blanco frente a la Escuela Normar Superior.

Posteriormente, mientras realizaban su manifestación, le prendieron fuego a la camioneta y corrieron a refugiarse al plantel educativo.

Al lugar se trasladaron elementos de Policía Morelia, así como bomberos, quienes se encargaron de apagar las llamas, las cuales solamente dejaron pérdidas materiales e la cabina del vehículo.

Finalmente la camioneta fue retirada del lugar con grúa y fue llevada a un corralón.

Ante este hecho, no se reportaron detenidos, a pesar de que se montó un operativo por parte de la Guardia Civil.