Noche violenta en Irapuato: dos hombres asesinados y una mujer herida en ataques distintos

Irapuato, Guanajuato, a 18 de abril 2026.– Una serie de agresiones armadas registradas casi de manera simultánea en distintos puntos del municipio dejó como saldo dos hombres sin vida y una mujer lesionada, generando movilización de corporaciones de seguridad sin que hasta el momento se reporten detenidos.

El primer ataque se registró en la ranchería San Antonio de Chico, sobre la calle Guanajuato, donde al interior de una vivienda deshabitada fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego. Al arribar, elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a la Fiscalía estatal.

Minutos más tarde, otro hecho violento fue reportado en la colonia Las Heras. Vecinos alertaron al sistema de emergencias sobre detonaciones y señalaron a sujetos que presuntamente se desplazaban en motocicletas. En el cruce de las calles Nardo y Héroe de Nacozari, cerca del templo de San Isidro, autoridades localizaron a un hombre herido; sin embargo, tras ser valorado se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En un tercer evento, ocurrido en la colonia Emiliano Zapata III, una mujer resultó herida por un disparo en la rodilla en la esquina de 5 de Diciembre y Vasco de Quiroga. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un centro médico para su valoración.

Los tres hechos quedaron bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que se encargará de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.