Irán cierra el Estrecho de Ormuz, asegura que es por bloqueo de EEUU

Irán cierra el Estrecho de Ormuz, asegura que es por bloqueo de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 09:18:32
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Teherán, Irán, a 18 de abril 2026.- El gobierno de Irán anunció que volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz, debido a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo en sus puertos.

A través de un comunicado, el Ejército iraní declaró que su país había tomado la decisión de reabrir la vía marítima como un acto de buena fe, sin embargo, la Unión Americana “sigue entregándose a actos de piratería”

“(La República Islámica), había aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales”, pero los estadounidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo", denunció el mando central de Irán.

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto "a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto" de Teherán.

Cabe señalar que el anuncio se da en medio de negociaciones diplomáticas para alcanzar un alto al fuego definitivo.

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