Niño de 9 años sufre hemorragia cerebral tras impacto de pelota en partido de béisbol en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:22:59
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2025.- Un menor de 9 años, identificado como Simón Falah-Assadi Martínez, fue hospitalizado luego de recibir el impacto de una pelota de foul durante el partido de beisbol entre Diablos y Pericos en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la capital mexicana. El incidente ocurrió el pasado 20 de agosto en la grada alta, sección D1, cuando la bola superó la red de protección.

De acuerdo con su madre, Ana Luisa, al inicio pensaron que se trataba de un golpe menor, pero al presentar vómito con coágulos fue trasladado de inmediato al hospital. Una tomografía reveló que el niño sufrió una hemorragia cerebral considerable, que ejercía presión sobre parte de su cerebro.

El estadio confirmó mediante un comunicado que el menor se encuentra “fuera de peligro”, aunque permanece en terapia intensiva bajo observación. También aseguraron que se activaron los protocolos médicos dentro del recinto y que la familia cuenta con el apoyo del seguro del inmueble.

Finalmente, la administración del Harp Helú pidió a los asistentes mantenerse atentos a la pelota durante los juegos para evitar incidentes similares. Aunque en redes sociales circularon solicitudes de donadores de sangre para el niño, el Hospital Ángeles Pedregal aclaró que no existe registro de este requerimiento.

