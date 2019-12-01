Ningún funcionario de Penjamillo de la Administración actual había solicitado seguridad: fiscal Torres Piña

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:26:36

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- No se tienen registros de amenazas contra integrantes del cabildo de Penjamillo, señaló Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, a unas horas del asesinato de Roberto Ramírez Zárate, síndico de dicha demarcación.

"Yo hablé con la presidenta municipal, no hacen señalamiento de alguna amenaza que hubiera de manera particular hacia ellos. Y pues vamos a informarles más adelante cómo puede ir la investigación por las diferentes líneas que pueda haber," comentó en entrevista el titular de la FGE.

Agregó que tampoco existen solicitudes de seguridad personal de alguno de los funcionarios locales, como ocurrió en administraciones pasadas tras situaciones de inseguridad registradas en Penjamillo.

Antecedentes de Violencia en la Región

Cuestionando sobre casos anteriores relacionados con Penjamillo, como la desaparición de la regidora Maribel Juárez Blanquet en agosto de 2024, Torres Piña apuntó que continúan las indagatorias.

Recordar que en junio de 2021, Gilberto Mejía Salgado, presidente electo, fue levantado por un grupo de presuntos delincuentes, hasta el momento se desconoce su paradero.