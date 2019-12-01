Negligencia en penal de Aguaruto, Sinaloa; aplican pegamento en ojos a interno al

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:38:38

Aguaruto, Sinaloa, 30 de octubre del 2025.- Una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa evidenció un acto de negligencia cometido en el penal de Aguaruto, Sinaloa, cometido a principios de este año.

Y es que el documento narra que un reo no identificado acudió a las instalaciones médicas del penal para ser atendido por un ardor en los ojos, ya que casi no podía ver.

El médico que atendió al detenido afirmó haber incurrido en un error al intentar aplicar un medicamento que le aliviaría el dolor y en lugar de medicina, le aplicó gotas de pegamento en ambos ojos, mejor conocida como Kola Loka, por lo cual, el afectado ya no pudo abrir los párpados.

Tras el hecho, el interno debió ser traslado de urgencia al Hospital General de Culiacán, no obstante, no contaban con alguien que pudiera atenderlo, por lo que fue llevado al Hospital Civil, donde si había un oftalmólogo, quien lo ayudó.

Dicho caso ha causado polémica entre el colectivo social mexicano, ya que se dice que es absurdo siquiera pensar que el médico confundiera el envase del medicamento con el del pegamento y se trató de algo intencional, en una clara violación a los derechos humanos del sujeto.

Cabe recordar que el penal de Aguaruto, Sinaloa, ha protagonizado varios escándalos en el andar del año, que inclusive derivaron en la renuncia del titular del Centro de Reclusión.