Nace el "lechicoleo", nuevo modelo de negocios del crimen organizado prominente en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 12:15:11

Guanajuato, Guanajuato, a 26 de agosto 2025.- En el estado de Guanajuato surgió el “lechicoleo”, el nuevo modelo de negocios del crimen organizado, relacionado al robo y venta ilegal de leche, tal y como el huachicol lo está con el combustible.

De acuerdo con autoridades del estado, los conductores de pipas que trasladan leche se coluden con la delincuencia para desviar las unidades a lugares de ordeña.

En ese sentido, la leche que se extrae de las unidades de transporte se sustituye con agua y sal, para llevarse a su destino original: plantas de envasado y comercialización.

Según expertos, el lechicoleo representa un peligro para la población en general, al dar como resultado leche adulterada que no cumple con condiciones de higiene y calidad.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reveló que en los últimos ocho meses se han incautado 160 mil 800 litros de leche adulterada.

Asimismo, la dependencia estatal comentó que en enero pasado dos hombres fueron detenidos in fraganti, mientras extraían leche de una pipa en Irapuato.

De igual forma, en febrero del presente años, en la ciudad de León fueron capturados otros dos hombres, en posesión de 34 mil litros de leche robada.

Además, en abril se detuvo a tres personas con 66 mil litros de leche robada que transportaban sobre la carretera federal 45D.