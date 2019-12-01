Multihomicidio en Valle de Santiago: Siete hombres ejecutados y uno gravemente herido en ataque armado

Multihomicidio en Valle de Santiago: Siete hombres ejecutados y uno gravemente herido en ataque armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 21:58:45
Valle de Santiago, Guanajuato, a 21 de septiembre del 2025. - La tranquilidad de la comunidad de Jicamas fue interrumpida la noche del sábado cuando un grupo de personas que convivía en la vía pública fue atacado a balazos, dejando como saldo siete hombres muertos y uno más gravemente herido. La Fiscalía General del Estado confirmó el número de víctimas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la calle 16 de Septiembre, frente a una tienda de abarrotes. El grupo se encontraba reunido cuando sujetos armados arribaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar en su contra.

La agresión generó una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, quienes llegaron al sitio y hallaron a las víctimas tendidas en el pavimento. Paramédicos confirmaron el deceso de siete de ellas en el lugar y trasladaron a un hombre con una herida de bala en el tórax, reportándose su estado de salud como grave.

Agentes de Investigación Criminal, junto con peritos de la Fiscalía, procesaron la escena del crimen, recolectando casquillos percutidos y demás indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades informaron que ya se encuentran en marcha las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este multihomicidio que ha conmocionado a la comunidad.

Noventa Grados
