Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 20:18:17

El Salto, Jal., a 11 de noviembre de 2025.— Lo que comenzó como una inspección rutinaria por vidrios polarizados terminó convirtiéndose en uno de los ataques recientes más estremecedores contra fuerzas de seguridad en Jalisco. Las oficiales de la Policía Vial Libna Mata y Gisela Alexandra Ceballos fueron privadas de su libertad y asesinadas tras marcar el alto a un vehículo en el municipio de El Salto.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía de Jalisco, ambas agentes se encontraban realizando detenciones a vehículos con polarizado irregular cuando un segundo automóvil arribó a la zona. En un movimiento fulminante, sujetos armados obligaron a las oficiales a subir a una camioneta, consumando un aparente levantón que minutos después derivó en el hallazgo de sus cuerpos sin vida.

El crimen desató pánico entre automovilistas y un profundo impacto en corporaciones policiacas, pues el ataque ocurrió a plena luz del día y en una zona vigilada por múltiples cámaras.

El fiscal general del estado confirmó este martes que los indicios apuntan a una agresión directa. Por su parte, el Secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, reveló que ambas oficiales tenían casi siete años de servicio impecable, descartando vínculos irregulares o represalias internas.

Mientras tanto, la escena del crimen permanece asegurada por elementos de distintas corporaciones. Equipos periciales continúan levantando pruebas para reconstruir minuto a minuto lo que podría tratarse de un ataque premeditado contra quienes realizaban simplemente su labor: revisar un vehículo con cristales polarizados.

El doble homicidio ha generado una ola de indignación dentro y fuera de las instituciones. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía aseguraron que desplegaron un operativo especial para dar con los responsables, mientras compañeros de las agentes caídas exigen justicia y protección efectiva para el personal en campo.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, pero el nivel de violencia exhibido ha encendido alarmas sobre posibles grupos criminales operando en la zona y usando vehículos con polarizado extremo para evadir revisiones.

El caso se perfila ya como uno de los ataques más atroces contra mujeres policías en la historia reciente de Jalisco.