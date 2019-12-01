Mujer y menor son rescatados con vida tras caer en camioneta al río Silao en Irapuato

Irapuato, Guanajuato, 7 de septiembre del 2025.- Una mujer de 25 años y un menor de seis fueron las víctimas del accidente registrado la noche de este sábado, luego de que la camioneta en la que viajaban cayera al río Silao a la altura de la colonia Los Cobos. Ambos fueron rescatados con vida gracias a la oportuna intervención de Protección Civil y Bomberos.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 21:30 horas, lo que movilizó de inmediato a las corporaciones coordinadas a través del C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Al llegar, los rescatistas confirmaron que el vehículo se encontraba dentro del cauce y comenzaba a ser arrastrado por la corriente.

De manera prioritaria se implementaron maniobras de rescate para liberar a la mujer y al menor que permanecían atrapados en la cabina. Una vez a salvo, fueron valorados por paramédicos, quienes confirmaron que no presentaban lesiones de gravedad ni requerían traslado hospitalario.

Mientras tanto, personal de PC y Bomberos aseguró la camioneta y, mediante técnicas de anclaje y extracción, lograron sacarla con apoyo de un camión de bomberos.

La rápida coordinación de los cuerpos de emergencia evitó que el hecho tuviera consecuencias fatales, refrendando el compromiso de salvaguardar la vida de los habitantes de Irapuato.